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Бульвар Сорокина в Липецке закрыли на реконструкцию. Об этом сообщил
С сегодняшнего дня на бульваре перекрыто пешеходное движение. В ходе благоустройства демонтируют разрушенные бетонные плиты.
Их заменит комбинированная тротуарная плитка. Зеленые насаждения приведут в порядок, сухие деревья уберут. Подготовят смотровые площадки, а возле Дома Мастера установят памятник художнику Виктору Сорокину.
Обновленный бульвар планируют открыть в День города, 21 июля.
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