АО «Рязаньавтодор» начал ремонт в путятинском селе

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АО «Рязаньавтодор» начал ремонт в селе Песочня Путятинского района.
В рамках содержания дорог ведется ремонт дорожного полотна «картами» — старый слой асфальта снимается фрезой, поверхность обеспыливается, проливается эмульсией и укладывается слой асфальтобетонной смеси с помощью асфальтоукладчика TITAN. После этого поверхность утрамбовывается с помощью катков.
Снятые слои старого асфальта перерабатываются в асфальтогранулят, им впоследствии укрепляют обочины.
Ремонт продлится до 25 июня.
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