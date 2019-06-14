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9:54, 14 июня 2019 363
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Анна Рослякова стала председателем комиссии по выборам мэра Рязани

Анна Рослякова стала председателем комиссии по выборам мэра Рязани

Первый зампред правительства Анна Рослякова стала председателем конкурсной комиссии по выборам мэра Рязани. Заседание прошло в пятницу, 14 июня.

В состав комиссии помимо Росляковой губернатор назначил: бизнес-омбудсмена Михаила Пронина, депутата облдумы Виктора Дрейлиха, исполнительного директора Ассоциации «Совета муниципальных образований Рязанской области» Александра Ковальчука и заместителя руководителя аппарата правительства региона Елену Матюхину.

Ранее в ее состав от гордумы вошли: Юлия Рокотянская, Сергей Еремин, Татьяна Климова («Единая Россия»), Эвелина Волкова (КПРФ) и Дмитрий Панкин (ЛДПР).

Председателем конкурсной комиссии стала Анна Рослякова, ее заместителем — Юлия Рокотянская. Секретарем назначили Сергея Еремина.

Комиссия определила, что срок приема документов для претендентов на пост мэра начнется с 1 июля и продлится до 2 августа.

Следующее заседание пройдет в августе.


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