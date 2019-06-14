Анна Рослякова стала председателем комиссии по выборам мэра Рязани

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Первый зампред правительства Анна Рослякова стала председателем конкурсной комиссии по выборам мэра Рязани. Заседание прошло в пятницу, 14 июня.
В состав комиссии помимо Росляковой губернатор назначил: бизнес-омбудсмена Михаила Пронина, депутата облдумы Виктора Дрейлиха, исполнительного директора Ассоциации «Совета муниципальных образований Рязанской области» Александра Ковальчука и заместителя руководителя аппарата правительства региона Елену Матюхину.
Ранее в ее состав от гордумы вошли: Юлия Рокотянская, Сергей Еремин, Татьяна Климова («Единая Россия»), Эвелина Волкова (КПРФ) и Дмитрий Панкин (ЛДПР).
Председателем конкурсной комиссии стала Анна Рослякова, ее заместителем — Юлия Рокотянская. Секретарем назначили Сергея Еремина.
Комиссия определила, что срок приема документов для претендентов на пост мэра начнется с 1 июля и продлится до 2 августа.
Следующее заседание пройдет в августе.
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