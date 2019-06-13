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19:18, 13 июня 2019 124
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В Рязани стартовала акция «В отпуск без долгов»

В Рязани стартовала акция «В отпуск без долгов»

С июня по август в Рязани пройдет ежегодная акция «В отпуск без долгов», в рамках которой все желающие смогут узнать о наличии налоговой задолженности. Об этом сообщили на пресс-конференции в региональном управлении федеральной налоговой службы, в четверг, 13 июня.

По словам начальника отдела работы с налогоплательщиками УФНС Аллы Кондаковой, во всех налоговых инспекциях области предложат проверить долги по земельному и транспортному налогам, а также налогам на имущество.

«Специалисты помогут гражданам получить платежные документы и проконсультируют по вопросам налогообложения имущества физических лиц, — отметила Кондакова. Самостоятельно это можно делать с помощью электронных сервисов ФНС России, в том числе с использованием «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц», в котором можно погасить задолженность.

Напомним, за границу не смогут выехать граждане, долги которых превысили 30 тысяч рублей. Также это касается налогоплательщиков, не погасивших в течение двух месяцев счет, который превысил 10 тысяч рублей.


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