В этом году Краснодарском крае бесплатно отдохнут более двух тысяч жителей Владимирской области

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Фото: Pixabay.com
В этом году в Краснодарском крае бесплатно отдохнут 2,2 тысячи жителей Владимирской области. Из них — полторы тысячи детей,
В пансионаты отправляются члены многодетных и малообеспеченных семей. Для них организуют конкурсы, соревнования и экскурсии.
Пятая с начала года делегация региона в составе 90 человек (29 родителей и 61 ребенок) отправилась на отдых во вторник, 11 июня.
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