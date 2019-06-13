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9:08, 13 июня 2019 340
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Строительство новой школы в Кальном одобрили по итогам слушаний

Строительство новой школы в Кальном одобрили по итогам слушаний

Комиссия рекомендовала главе администрации перевести участок площадью 23 тысячи квадратных метров из общественно-жилой, многоэтажной и парковой зоны в зону для строительства школы на 1100 мест вдоль Муромского шоссе напротив «Леруа Мерлен».

Заключение официально опубликовали в среду, 12 июня. В настоящее время на участке находятся заросли деревьев и проходит ручей Быстрец. На слушаниях выяснилось, что к школе проложат четырехполосную дорогу по улице Быстрецкой.

Также вдоль Муромского шоссе планируют установить шумозащитные экраны. Ручей Быстрец по согласованию с минприроды намерены убрать в трубу, а для будущей дороги сделать гидротехническое сооружение вместо моста.


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