Строительство новой школы в Кальном одобрили по итогам слушаний

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Комиссия рекомендовала главе администрации перевести участок площадью 23 тысячи квадратных метров из общественно-жилой, многоэтажной и парковой зоны в зону для строительства школы на 1100 мест вдоль Муромского шоссе напротив «Леруа Мерлен».
Заключение официально опубликовали в среду, 12 июня. В настоящее время на участке находятся заросли деревьев и проходит ручей Быстрец. На слушаниях выяснилось, что к школе
Также вдоль Муромского шоссе планируют установить шумозащитные экраны. Ручей Быстрец по согласованию с минприроды намерены убрать в трубу, а для будущей дороги сделать гидротехническое сооружение вместо моста.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ США переименовали Киев
|
cледующая новость →Задержан Сергей Карабасов — СМИ
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.