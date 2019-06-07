К новой школе в Кальном планируют проложить четырехполосную дорогу. Об этом сообщил и.о. архитектора Рязани Роман Шашкин на публичных слушаниях, в четверг, 6 июня.

Обсуждение касалось перевода участка площадью 23 тысячи квадратных метров из общественно-жилой, многоэтажной и парковой зоны в зону для строительства школы на 1 100 мест вдоль Муромского шоссе напротив «Леруа Мерлен».

Докладчик — заместитель начальника управления образования и молодежной политики Геннадий Лескин — отметил, что ближайшая школа №73 учится во вторую смену, так как переполнена в два раза. По его словам, на участок, где хотят построить новую школу, заполонили дикорастущие деревья. Здание возведут по типовому проекту школы №75 в Песочне.

На слушаниях были около 10 человек, которые не прошли регистрацию.

Жители соседних домов обеспокоились тем, что по участку проходит ручей Быстрец (единственная зеленая в районе) и вдоль — оживленная трасса. Кроме того, к участку нет прямого проезда.

Роман Шашкин пояснил, то к участку проложат четырехполосную дорогу по улице Быстрецкой. Она будет примыкать к новой школе. Также вдоль Муромского шоссе планируют установить шумозащитные экраны, а ближайшую зеленую зону благоустроить около ЖК «Триколор».

Ручей Быстрец по согласованию с минприроды намерены убрать в трубу, а для будущей дороги сделать гидротехническое сооружение вместо моста.

Большую часть стоимости школы за один миллиард рублей оплатит федеральный бюджет. Строительство займет около двух лет.

До начала слушаний замечаний и предложений не поступало.

Заключение опубликуют в «Рязанских ведомостях».