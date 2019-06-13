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18:11, 13 июня 2019 459
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Школу в районе гипермаркета «Глобус» построят к концу 2019 года

Школу в районе гипермаркета «Глобус» построят к концу 2019 года

Школу на 500 мест в селе Дядьково Рязанского района возле гипермаркета «Глобус» планируется сдать в эксплуатацию в конце 2019 года. Об этом RZN.info сообщили в региональном Минстрое.

Общая стоимость объекта, который финансируется из федерального, областного и местного бюджетов, составляет 537,8 млн рублей.

Напомним, ранее RZN.info попробовал разобраться, какие школы строятся в Рязани.


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