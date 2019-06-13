Рязанские гончие стали победителями всероссийской выставки собак

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Фото: Издательство «Пресса»
Рязанские гончие стали победителями и призерами всероссийской выставки собак, которая прошла в Ряжском районе в начале июня. Об этом пишет издательство «
На конкурс приехали 292 русских, пегих и эстонских гончих из Московской, Ярославской, Тульской, Тамбовской, Волгоградской, Рязанской и других областей, а также из Удмуртской, Чувашской республик и Краснодарского края.
В командном зачете представители Рязанского открытого общества охотников и рыболовов заняла второе место.
В личном первенстве среди породы эстонская гончая чемпионом выставки стала Висла-II из Рязанской области, ряжская гончая Баян заняла первое место по экстерьеру в старшей возрастной группе, а выжлец Соловей — второе в младшей возрастной группе.
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