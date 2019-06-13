Рязанцы вышли на пикет «За чистый воздух»

В четверг, 13 июня, в Дашково-Песочне у памятника Скобелеву прошел пикет «За чистый воздух». К акции присоединились жители микрорайона, в том числе пенсионеры, женщины с детьми, студенты.

Они держали в руках плакаты «Нам решать, чем дышать», «Нам необходим чистый воздух», «Чистый воздух — надежда на жизнь».

Активисты рассказали, что недовольны состоянием воздуха в Рязани и пожаловались на регулярные выбросы вредных веществ в атмосферу.

По их словам, это приводит к ухудшению общего состояния здоровья, а также вызывает головную боль и тошноту.

Председатель общественной организации «Дышим чистым» Александр Суфранович рассказал, что жители Дашково-Песочни последний раз жаловались на загрязнение воздуха 9 июня.

«Мы звонили в ГУ МЧС так много, что с их стороны даже бросали трубки, — сказал Суфранович. — Мы писали письма президенту, обращались и будем обращаться к депутатам, писали ряд писем к директорам заводов. Может быть, они нас примут. Мы хотим понимать, когда будет решен вопрос с установкой и реконструкцией очистных сооружений. Пока конкретных ответов нет», — добавил председатель общественной организации.

Суфранович отметил, что общественники нацелены на взаимодействие с администрацией Рязани и природоохранными органами.

«Мы не хотим пустых обещаний, ведь проблема тянется с 2013 года. Мы хотим сегодня, сейчас дышать чистым воздухом», — подчеркнул активист.

Дарья Кривова, жительница дома №51, корпус 2 по улице Новоселов рассказала, что в ГУ МЧС не отреагировали на жалобы горожан:

«Мы почувствовали резкий запах фекалий примерно неделю назад, позвонили в ГУ МЧС, пожаловались. Там бросили трубку, не спросив адрес. Я перезвонила и уточнила, когда ждать лабораторию. Мне сказали, что лаборатория не приедет».

Пенсионерка Валентина Вьяль рассказала, что живет на улице Новой и ранее регулярно вызывала лабораторию.

«Обычно приезжали и спустя время сообщали, что все в пределах нормы. Я поняла, что вызывать лабораторию бесполезно, — сказала рязанка. — Я хочу, чтобы в Рязани был чистый воздух, чтобы наши дети и внуки не болели. Я хочу сама дышать чистым воздухом, чтобы не просыпаться среди ночи от того, что внутри все разъедает бронхи и нечем дышать».

Во время акции организаторы собрали порядка 120 подписей горожан с требованием у властей решить проблему выбросов в атмосферу и записали видеообращение к президенту Владимиру Путину.

Собранные подписи активисты направят губернатору Николаю Любимову, в министерства здравоохранения и природопользования, региональные управления Роспотребнадзора и Росприроднадзора, а также в природоохранную прокуратуру.

По словам участников акции, пикет «За чистый воздух» планировалось провести у здания мэрии, где 13 июня проходило заседание гордумы. Но рязанская администрация определила местом проведения акции сквер у памятника Скобелева.

Однако одиночные пикеты у здания мэрии в четверг все же прошли.