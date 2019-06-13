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1:46, 13 июня 2019 122
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Празднование дня России в Рязани завершилось выступлением «Иванушек» и салютом

Празднование дня России в Рязани завершилось выступлением «Иванушек» и салютом

Празднование дня России в Рязани завершилось выступлением «Иванушек International» и салютом.

В среду, 12 июня, группа выступила рядом со светомузыкальным фонтаном на Московском. На разогреве у легендарного трио выступила рязанская кавер-группа «The Timers», которая исполнила треки групп «Корни», «Градусы», «Звери», Леонида Агутина и других популярных исполнителей.

«Иванушки» появились на сцене, когда на улице пошел дождь под песню «Тучи».

После нее артисты пошутили, что теперь появилось «место у фонатана, где можно назначать свидание».

Группа исполнила самые популярные песни: «Где ты», «Колечко», «Билетик», «Снегири», «Кукла» и другие.

Андрей Григорьев-Аполлонов отметил, что ему очень понравилось в Рязани и он готов переехать.

Часовое выступление группа окочила песней «Тополиный пух». Музыканты пообещали приехать в Рязань в своем ближайшем туре.

Завершился вечер праздничным салютом.


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