Празднование дня России в Рязани завершилось выступлением «Иванушек» и салютом

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Празднование дня России в Рязани завершилось выступлением «Иванушек International» и салютом.
В среду, 12 июня, группа выступила рядом со светомузыкальным фонтаном на Московском. На разогреве у легендарного трио выступила рязанская кавер-группа «The Timers», которая исполнила треки групп «Корни», «Градусы», «Звери», Леонида Агутина и других популярных исполнителей.
«Иванушки» появились на сцене, когда на улице пошел дождь под песню «Тучи».
После нее артисты пошутили, что теперь появилось «место у фонатана, где можно назначать свидание».
Группа исполнила самые популярные песни: «Где ты», «Колечко», «Билетик», «Снегири», «Кукла» и другие.
Андрей Григорьев-Аполлонов отметил, что ему очень понравилось в Рязани и он готов переехать.
Часовое выступление группа окочила песней «Тополиный пух». Музыканты пообещали приехать в Рязань в своем ближайшем туре.
Завершился вечер праздничным салютом.
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