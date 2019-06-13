На время Международного конкурса музыкантов у рязанской филармонии откроют фан-зону. График трансляций

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На время проведения XVI Международного конкурса имени Чайковского у рязанской филармонии откроют фан-зону. Площадку оборудуют на крыльце со стороны Нижнего городского сада.
Наблюдать за онлайн-трансляциями рязанцы смогут бесплатно.
Участниками конкурса, которые проводят раз в четыре года, стали 228 музыкантов: 60 вокалистов, 24 виолончелистов, 24 скрипачей, 24 пианиста, 96 духовиков.
В финал пройдут 42 из них. Организаторы подготовили 25 призов и один гран-при.
График трансляций:
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