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12:53, 13 июня 2019 190
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На время Международного конкурса музыкантов у рязанской филармонии откроют фан-зону. График трансляций

На время Международного конкурса музыкантов у рязанской филармонии откроют фан-зону. График трансляций

На время проведения XVI Международного конкурса имени Чайковского у рязанской филармонии откроют фан-зону. Площадку оборудуют на крыльце со стороны Нижнего городского сада.

Наблюдать за онлайн-трансляциями рязанцы смогут бесплатно.

Участниками конкурса, которые проводят раз в четыре года, стали 228 музыкантов: 60 вокалистов, 24 виолончелистов, 24 скрипачей, 24 пианиста, 96 духовиков.

В финал пройдут 42 из них. Организаторы подготовили 25 призов и один гран-при.

График трансляций:

  • 17 июня — 19:00 — гала-концерт, церемония открытия;
  • 18 — 23 июня — 19:00 — конкурсные прослушивания;
  • 28 июня — гала-концерт, церемония награждения.

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