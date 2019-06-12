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В полиции рассказали подробности ДТП с перевернувшимся под Рязанью микроавтобусом.
ДТП произошло около 14:55. Столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль Mercedes. В обоих автомобилях имеются пострадавшие. В настоящий момент им оказывается медицинская помощь.
В полиции уточнили, что микроавтобус не является рейсовым.
Напомним, ранее
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