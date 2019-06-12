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На трассе под Рязанью перевернулся микроавтобус. Фотографии опубликованы в группе «ВКонтакте» «
Как рассказали очевидцы, водитель микроавтобуса резко затормозил, чтобы избежать столкновения с легковым автомобилем, из-за чего потерял управление и съехал в кювет. Также они уточнили, что погибших нет.
Официальной информации о причинах ДТП и пострадавших пока нет.
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