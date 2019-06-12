Под Рязанью минивэн съехал в кювет, есть пострадавшие

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Под Рязанью минивэн съехал в кювет. Об этом журналисту RZN.info сообщили в пресс-службе УМВД.
ДТП произошло 12 июня, в 09:05. В Шиловском районе, на 286 километре автодороги М5 Урал, 61-летний житель города Тулы, по предварительным данным, двигаясь со стороны Москвы, неправильно выбрал скорость, не справился с управлением и съехал в кювет.
В результате аварии водитель, а также четырехлетний летний ребенок и 25-летний пассажир обращались за медицинской помощью.
По факту происшествия проводится проверка.
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