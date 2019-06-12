Матвиенко поддержала реконструкцию двух рязанских театров

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Во вторник, 11 июня, на заседании Совета Федерации прошел «Час субъекта», посвященный Рязанской области. На нем председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что ряд региональных проектов из-за нехватки средств находится в «зоне риска».
«Например, до сих пор не введен в эксплуатацию музейный центр Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника», — сказала Матвиенко. Она добавила, что дополнительное софинансирование требуется для реконструкции областного драмтеатра и театра для детей и молодежи (ТЮЗ).
«Драмтеатр и театр для детей и молодежи нуждаются в реновации, реконструкции, и в Год театра мы, конечно, должны поддержать Рязанскую область, чтобы эти два очень важных объекта культуры привели в надлежащее состояние», — сказала спикер СФ.
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