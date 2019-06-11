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12:20, 11 июня 2019 133
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В Рязани в восьмой раз пройдет фестиваль «Кремлевские вечера». Программа

В Рязани в восьмой раз пройдет фестиваль «Кремлевские вечера». Программа

В Рязани в восьмой раз пройдет фестиваль «Кремлевские вечера». Об этом сообщил сайт Рязанского кремля.

Фестиваль пройдет во Дворце Олега в Рязанском кремле.

Программа:

  • 13 июня (19:00) — концерт Ульяновского государственного духового оркестра «Держава». Дирижер — заслуженный артист России Валерий Уткин;
  • 14 июня (18:00) — «Русский пляс» — мастер-класс школы танцев «Губернский бал»:
  • 14 июня (19:00) — музыкальный спектакль «Семик да троица» от Государственного академического Рязанского русского народного хора им. Е. Попова;
  • 15 июня (19:00) — музыкально-литературная композиция по поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души» в исполнении актера Рязанского театра драмы Андрея Блажилина и РГСО под управлением Сергея Оселкова;
  • 16 июня (18:00) — Русский гала-концерт. Солистка Большого театра России Надежда Гулицкая (сопрано), солист музыкального театра «Геликон-опера» Игорь Морозов (тенор) и РГСО под управлением Сергея Оселкова.

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