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В четверг, 13 июня, в Рязани пройдет пикет «за чистый воздух». Об этом сообщила
Как рассказали организаторы, пикет согласован с администрацией города.
Начало запланировано на 9:00. Место сбора — памятник генералу Скобелеву в Дашково-Песочне.
«Приходите с друзьями, родственниками, детьми. Все мы имеем право дышать чистым воздухом», — призвали организаторы.
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