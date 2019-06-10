В Тульской области шторм помешал концерту в «Золотом городе». Видео

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В субботу, 8 июня, в веневском туристическом центре «Золотой город» в Тульской области шторм прервал концерт. Об этом сообщил портал NM71.ru.
В соцсетях появились видео сильного ливня.
На кадрах можно заметить, что ураган сносил конструкции и снес зонты. Посетители концерта смогли укрыться в кафе.
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