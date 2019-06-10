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14:03, 10 июня 2019 110
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В Москве разгромили редакцию проекта «Сноб»

В Москве разгромили редакцию проекта «Сноб»

В Москве разгромили редакцию проекта «Сноб».

Главный редактор Ксения Чудинова рассказала, что в офис издания проник неизвестный человек и «полностью разгромил редакцию».

В офис проникли ночью 10 июня. Чудинова не знает мотивы человека, устроившего погром. Она также не смогла оценить ущерб, поскольку с девяти утра в редакции работает криминалист.

Часть сотрудников «Сноба» продолжила работать в офисе телеканала «Дождь», сообщила Чудинова. По ее словам, издание будет просить помочь с техникой.


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