Рязанский депутат Просянников досрочно покинул облдуму

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В понедельник, 10 июня, досрочно прекратили полномочия депутата Алексея Просянникова. Его заявление по собственному желанию рассмотрели на заседании областной думы.
Кроме того, Просянникова вывели из состава комитетов облдумы: по вопросам государственного устройства и местного самоуправления и по социальным вопросам.
Напомним, ранее ЦИК России
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RZN.info попробовал разобраться, какие школы строятся в городе.