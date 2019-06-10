Рязанская делегация попросила в Совфеде десять миллиардов на второй мост через Оку

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рязанская делегация попросила в Совфеде десять миллиардов рублей на строительство второго моста через Оку.
С предложением поддержать инициативу региона выступил зампред правительства Роман Петряев в понедельник, 10 мая, на расширенном заседание комитета Совета федерации по экономической политике. Он отметил, что наличие одного моста через Оку «очень сильно ограничивает развитие и инвестиционную активность в регионе».
Стоимость моста длиной в километр оценили в десять миллиардов.
Сенатор от Рязанской области Олег Ковалев отметил, что регион пока не готовит дорогостоящую проектно-сметную документацию, так как ждет одобрения на финансирование объекта.
Также Петряев попросил у сенаторов:
По итогам обсуждения комитет подготовит предложения для Правительства России по обсуждаемым вопросам.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Рязани автомобилиста осудили за попытку дать взятку полицейскому
|
cледующая новость →Полиция проверит условия содержания животных на выставке в Муроме
Для получения единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет нужно предоставить справку от второго родителя о неполучении им пособия.