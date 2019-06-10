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16:52, 10 июня 2019 280
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Рязанская делегация попросила в Совфеде десять миллиардов на второй мост через Оку 1

Рязанская делегация попросила в Совфеде десять миллиардов на второй мост через Оку

Рязанская делегация попросила в Совфеде десять миллиардов рублей на строительство второго моста через Оку.

С предложением поддержать инициативу региона выступил зампред правительства Роман Петряев в понедельник, 10 мая, на расширенном заседание комитета Совета федерации по экономической политике. Он отметил, что наличие одного моста через Оку «очень сильно ограничивает развитие и инвестиционную активность в регионе».

Стоимость моста длиной в километр оценили в десять миллиардов.

Сенатор от Рязанской области Олег Ковалев отметил, что регион пока не готовит дорогостоящую проектно-сметную документацию, так как ждет одобрения на финансирование объекта.

Также Петряев попросил у сенаторов:

  • продлить срок ТОСЭР для Лесного в Шилвоском районе до пяти лет, чтобы льготами могли воспользоваться приходящие инвесторы;
  • включить в список моногородов Новомичуринск, в котором находится рязанская ГРЭС;
  • реконструировать 13 километров дороги Фролово-Лесной-Алехово в Шиловском районе стоимостью 467 миллионов;
  • выделить 174,5 млн рублей на реконструкцию моста на улице Ленина, разделяющего Лыбедский бульвар.

По итогам обсуждения комитет подготовит предложения для Правительства России по обсуждаемым вопросам.


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