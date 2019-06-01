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Фото: Pixabay.com
Утром в субботу, 1 июня, в Забайкалье с рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда. Предварительно, никто не пострадал, передает
Вагоны поезда Новосибирск — Владивосток сошли на станции Куэнга примерно в 5:38 по московскому времени. Последствия ЧП ликвидируют поезда со станций Шилка и Зилово. В «РЖД» уточнили, что нарушен габарит соседнего пути. Отмечается, что на станции есть возможности объезда, то есть движение поездов не остановили.
Железнодорожники создали оперативный штаб.
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Выпуск нового бензина стал возможен благодаря поэтапной модернизации и реконструкции оборудования.