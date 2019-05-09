Рязанцы встретили участвовавших в параде на Красной площади десантников

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Фото: Администрация Рязани
Вечером в четверг, 9 мая, рязанцы встретили батальон РВВДКУ имени Маргелова, участвовавший в параде на Красной площади. Памятные знаки курсантам вручил губернатор Николай Любимов,
Десантников также приветствовали глава города Юлия Рокотянская, и. о. главы администрации Сергей Карабасов, начальник Рязанского территориального гарнизона генерал-майор Алексей Рагозин и руководители силовых ведомств региона.
Парадный батальон прошел торжественным маршем от площади Победы до площади Ленина.
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