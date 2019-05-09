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20:26, 9 мая 2019 6 660
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Рязанцы встретили участвовавших в параде на Красной площади десантников

Рязанцы встретили участвовавших в параде на Красной площади десантников

Фото: Администрация Рязани

Вечером в четверг, 9 мая, рязанцы встретили батальон РВВДКУ имени Маргелова, участвовавший в параде на Красной площади. Памятные знаки курсантам вручил губернатор Николай Любимов, сообщил сайт мэрии.

Десантников также приветствовали глава города Юлия Рокотянская, и. о. главы администрации Сергей Карабасов, начальник Рязанского территориального гарнизона генерал-майор Алексей Рагозин и руководители силовых ведомств региона.

Парадный батальон прошел торжественным маршем от площади Победы до площади Ленина.


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