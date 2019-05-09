Авария с Сергеем Доренко попала на видео

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Телеканал «360» опубликовал видео аварии с журналистом Сергеем Доренко. На кадрах видно, что мотоцикл упал во время движения и проехал несколько метров.
59-летний Доренко
Доренко был главредом радиостанции «Говорит Москва». Сотрудники СМИ подтвердили смерть коллеги.
Фото
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьRZN.info снял парад Победы и «Бессмертный полк» в Рязани с высоты
|
cледующая новость →Журналист Сергей Доренко умер после аварии в Москве
Многие из нас сталкивались с оплатой лечения, но мало кто знает, что можно вернуть 13% затрат на медицинские услуги.