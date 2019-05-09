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21:12, 9 мая 2019 1 553
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Авария с Сергеем Доренко попала на видео

Авария с Сергеем Доренко попала на видео

Телеканал «360» опубликовал видео аварии с журналистом Сергеем Доренко. На кадрах видно, что мотоцикл упал во время движения и проехал несколько метров.

59-летний Доренко умер в больнице. По данным источника, его смерть наступила от естественных причин: мужчине стало плохо, из-за чего он потерял управление.

Доренко был главредом радиостанции «Говорит Москва». Сотрудники СМИ подтвердили смерть коллеги.

Фото МОТОМОСКВА.ДТП 8-800-775-17-34


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