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16:17, 8 мая 2019 1 526
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В Липецке спасатели вытащили ребенка, застрявшего в железной решетке

В Липецке спасатели вытащили ребенка, застрявшего в железной решетке

В Липецке спасатели вытащили ребенка, застрявшего в железной решетке, пишет «КП-Липецк».

Инцидент произошел вечером во вторник, 7 мая, в районе проспекта Мира. 7-летняя липчанка гуляла во дворе дома. Во время игр она застряла в металлической конструкции. Сначала взрослые пытались самостоятельно помочь ей. После безуспешных попыток они позвонили в службу спасения.

Приехавшие на место спасатели с помощью инструментов освободили девочку.

После чего ее осмотрели медики. Операция по спасению заняла около 15 минут.


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