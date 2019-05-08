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В Липецке спасатели вытащили ребенка, застрявшего в железной решетке, пишет «
Инцидент произошел вечером во вторник, 7 мая, в районе проспекта Мира. 7-летняя липчанка гуляла во дворе дома. Во время игр она застряла в металлической конструкции. Сначала взрослые пытались самостоятельно помочь ей. После безуспешных попыток они позвонили в службу спасения.
Приехавшие на место спасатели с помощью инструментов освободили девочку.
После чего ее осмотрели медики. Операция по спасению заняла около 15 минут.
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