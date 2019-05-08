RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Калуге на День Победы запретят запускать квадрокоптеры. Ограничения будут действовать до 13:00, пишет «
Контролировать исполнение запрета будут полицейские и транспортная прокуратура.
Согласно административному кодексу, нарушителям грозит штраф в 3000—5000 рублей.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанский детсад провел парад в память о героях Великой Отечественной
|
cледующая новость →В Милославском районе массово погибли пчелы
Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.