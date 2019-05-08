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«Автоимпорт» отметился тремя победами на фестивале НХЛ в Сочи. Рязанская команда стартовала 4 мая матчем против «Олимпии» из Кировской области. Автомобилисты дважды вели в счете, но уступили — 3:5.
В двух оставшихся матчах рязанцы разгромили своего соперника по группе в «Лиге чемпионов»: «Инту» из Коми со счетом 4:0 и «Снейк из Ростовской области — 5:0.
Во вторник, 7 мая, «Автоимпорт» стартовал в серии плей-офф за 17-е место. В первом матче рязанцы обыграли липецкий «ДСК» — 3:1.
В среду, 8 мая, «автомобилисты» сыграют в серии навылет с командой «Дуга» из Сочи.
Матч из дворца «Айсберг»
В Сочи также приехали болельщики, которые активно поддерживают рязанскую команду.
Всего в VIII Всероссийском Фестивале по хоккею среди любительских команд в Сочи участвуют 162 команды из 76 регионов. Гала-матч с участием президента Владимира Путина пройдет 10 мая.
Турнир завершится розыгрышем турнира Лига Надежды с участием еще одной рязанской команды «Автоимпорт-М».
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.