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12:27, 8 мая 2019 352
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Суд признал банкротом рязанскую страховую компанию

Суд признал банкротом рязанскую страховую компанию

В понедельник, 6 мая, арбитражный суд Рязанской области постановил признать банкротом АО «СК Опора». Об этом сообщило агентство страховых новостей.

Конкурсным управляющим СК «Опора» назначили госкорпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

Лица, имеющие договоренности от органов управления «Опоры» должны их вернуть представителям АСВ.

Ранее в страховой компании назначили временную администрацию, которая установила обстоятельства, которые свидетельствуют о выводе активов должностными лицами «Опоры» с помощью «сделок купли-продажи ценных бумаг, реализации имущества, уступки прав требования на доли Общества в уставном капитале юридического лица, а также предоставления займов».

СК «Опора» решила отказаться от лицензий на осуществление страховой деятельности с 28 июня.

В ноябре 2018 года временная администрация подала в суд заявление с просьбой признать СК «Опора» банкротом.

Напоним, ранее обанкротившийся «Страж» передал свои договоры по ОСАГО «Опоре». В прошлом году в московском офисе компании прошли обыски.

Фото СК «Опора»


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