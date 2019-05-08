Суд признал банкротом рязанскую страховую компанию

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В понедельник, 6 мая, арбитражный суд Рязанской области постановил признать банкротом АО «СК Опора». Об этом сообщило
Конкурсным управляющим СК «Опора» назначили госкорпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).
Лица, имеющие договоренности от органов управления «Опоры» должны их вернуть представителям АСВ.
Ранее в страховой компании назначили временную администрацию, которая установила обстоятельства, которые свидетельствуют о выводе активов должностными лицами «Опоры» с помощью «сделок купли-продажи ценных бумаг, реализации имущества, уступки прав требования на доли Общества в уставном капитале юридического лица, а также предоставления займов».
СК «Опора»
В ноябре 2018 года временная администрация подала в суд заявление с просьбой признать СК «Опора» банкротом.
Напоним, ранее обанкротившийся «Страж»
Фото СК «
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.