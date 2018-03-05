В московском офисе рязанской страховой фирмы начались обыски

В московском офисе рязанской страховой компании «Опора» начались обыски. Об этом пишут «
Как сообщил изданию представитель управляющей компании «Опора», в здании бизнес-центра на Золоторожском валу действительно проходили «налоговые мероприятия». В этом здании находится офис НАСКО, уточнил он, однако к деятельности страховых компаний проверки отношения не имеют.
«Опора» зарегистрирована в Рязани, обыски проходят по почтовому адресу страховщика в Москве: улица Золоторожский Вал, дом №11, строение 29. По его словам собеседника, обыски не связаны с работой самого страховщика, а касаются его контрагентов.
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