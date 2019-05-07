В полумарафоне «Рязанский Кремль-2019» поучаствуют более 500 человек

В воскресенье, 12 мая, в Рязани пройдет третий открытый полумарафон «Рязанский Кремль-2019», рассказали на пресс-конференции в мэрии, во вторник, 7 мая.

По словам начальника управления по физической культуре и массовому спорту Марины Кащеевой участниками соревнований могут стать профессиональные спортсмены, учащиеся и студенты вузов и СПО, любители бега из Рязани и области, а также других субъектов России.

Так, для участия в полумарафоне уже зарегистрировалось более пятисот человек из 16 регионов и 71 города страны. Подать заявку можно на официальном сайте до 12 мая.

Маршрут забега пройдет от Соборной площади по улице Кремлевский Вал, проезду Речников, Окскому шоссе, улицам Грибоедова и Свободы, вдоль Соборной площади, на улицу Петрова.

В день соревнований с 6:00 до 14:00 перекроют движение по Соборной площади и улице Петрова и с 9:00 до 14:00 по маршруту полумарафона.

Программа соревнований:

8:00 — 10:00 регистрация участников (Соборная площадь, дом 16);

9:30 — старт 200 метров (дети до 14 лет);

9:40 — торжественное открытие;

10:00 — старт 10 километров (спортсмены не моложе 16 лет на день старта);

10:00 — старт полумарафона 21 километр 97 метров (спортсмены не моложе 18 лет на день старта).

Победителей и призеров определят в следующих возрастных группах:

дети до 14 лет;

мужчины и женщины: 16-17, 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70 лет и старше.

На дистанции 200 метров наградят всех участников соревнований.

В забегах на 21 километр 97 метров и 10 километров призы получат спортсмены, занявшие с первого по третье места в своих возрастных категориях и в абсолютном зачете.

Кроме того, учреждены специальные призы «За волю к победе».

Помимо этого, для зрителей организуют полевую кухню и показательные выступления курсантов РГВВДКУ.

На мероприятие приедут олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, Почетный гражданин Рязанской области Клара Гусева и четырехкратный чемпион России по легкоатлетическому марафону Виктор Байков.