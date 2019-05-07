Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:50, 7 мая 2019 1 193
 0    0

В полумарафоне «Рязанский Кремль-2019» поучаствуют более 500 человек

В полумарафоне «Рязанский Кремль-2019» поучаствуют более 500 человек

В воскресенье, 12 мая, в Рязани пройдет третий открытый полумарафон «Рязанский Кремль-2019», рассказали на пресс-конференции в мэрии, во вторник, 7 мая.

По словам начальника управления по физической культуре и массовому спорту Марины Кащеевой участниками соревнований могут стать профессиональные спортсмены, учащиеся и студенты вузов и СПО, любители бега из Рязани и области, а также других субъектов России.

Так, для участия в полумарафоне уже зарегистрировалось более пятисот человек из 16 регионов и 71 города страны. Подать заявку можно на официальном сайте до 12 мая.

Маршрут забега пройдет от Соборной площади по улице Кремлевский Вал, проезду Речников, Окскому шоссе, улицам Грибоедова и Свободы, вдоль Соборной площади, на улицу Петрова.

В день соревнований с 6:00 до 14:00 перекроют движение по Соборной площади и улице Петрова и с 9:00 до 14:00 по маршруту полумарафона.

Программа соревнований:

  • 8:00 — 10:00 регистрация участников (Соборная площадь, дом 16);
  • 9:30 — старт 200 метров (дети до 14 лет);
  • 9:40 — торжественное открытие;
  • 10:00 — старт 10 километров (спортсмены не моложе 16 лет на день старта);
  • 10:00 — старт полумарафона 21 километр 97 метров (спортсмены не моложе 18 лет на день старта).

Победителей и призеров определят в следующих возрастных группах:

  • дети до 14 лет;
  • мужчины и женщины: 16-17, 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70 лет и старше.

На дистанции 200 метров наградят всех участников соревнований.

В забегах на 21 километр 97 метров и 10 километров призы получат спортсмены, занявшие с первого по третье места в своих возрастных категориях и в абсолютном зачете.

Кроме того, учреждены специальные призы «За волю к победе».

Помимо этого, для зрителей организуют полевую кухню и показательные выступления курсантов РГВВДКУ.

На мероприятие приедут олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, Почетный гражданин Рязанской области Клара Гусева и четырехкратный чемпион России по легкоатлетическому марафону Виктор Байков.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
Нужно ли подавать декларацию и платить налог, если продал машину?

Нужно ли подавать декларацию и платить налог, если продал машину?

При оформлении продажи автомобиля важно подумать и о возможном налоге.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:34, 24 апреля 2019 225 598
Десятки курсантов рязанского училища ВДВ принесли сорванные погоны к памятнику Маргелова 15
16:50, 25 апреля 2019 80 586
Экс-командующий ВДВ отреагировал на скандал с сорвавшими погоны десантниками 7
16:37, 24 апреля 2019 75 645
Сорвавшие погоны десантники рассказали о причинах акции у памятника Маргелову 8
12:54, 1 мая 2019 66 812
Почти двадцать тысяч рязанцев вышли на Первомайскую демонстрацию. Фото
14:45, 25 апреля 2019 61 414
Представители ВДВ прокомментировали смену погон у курсантов 1
Все новости
Голосования

Чем займетесь на майских праздниках?

Окончание опроса: 13.05.2019
Архив голосований
Форум