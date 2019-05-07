В полумарафоне «Рязанский Кремль-2019» поучаствуют более 500 человек

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В воскресенье, 12 мая, в Рязани пройдет третий открытый полумарафон «Рязанский Кремль-2019», рассказали на пресс-конференции в мэрии, во вторник, 7 мая.
По словам начальника управления по физической культуре и массовому спорту Марины Кащеевой участниками соревнований могут стать профессиональные спортсмены, учащиеся и студенты вузов и СПО, любители бега из Рязани и области, а также других субъектов России.
Так, для участия в полумарафоне уже зарегистрировалось более пятисот человек из 16 регионов и 71 города страны. Подать заявку можно на официальном
Маршрут забега пройдет от Соборной площади по улице Кремлевский Вал, проезду Речников, Окскому шоссе, улицам Грибоедова и Свободы, вдоль Соборной площади, на улицу Петрова.
В день соревнований с 6:00 до 14:00 перекроют движение по Соборной площади и улице Петрова и с 9:00 до 14:00 по маршруту полумарафона.
Программа соревнований:
Победителей и призеров определят в следующих возрастных группах:
На дистанции 200 метров наградят всех участников соревнований.
В забегах на 21 километр 97 метров и 10 километров призы получат спортсмены, занявшие с первого по третье места в своих возрастных категориях и в абсолютном зачете.
Кроме того, учреждены специальные призы «За волю к победе».
Помимо этого, для зрителей организуют полевую кухню и показательные выступления курсантов РГВВДКУ.
На мероприятие приедут олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, Почетный гражданин Рязанской области Клара Гусева и четырехкратный чемпион России по легкоатлетическому марафону Виктор Байков.
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