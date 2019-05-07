В День Победы в Рязани изменится движение транспорта

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8 и 9 мая в Рязани изменится движение транспорта. Об этом сообщил сайт горадминистрации.
В среду, 8 мая, с 15:00 до 16:00 закроют движения транспорта на Забайкальской улицы от 360 АРЗ до улицы Белякова. Приостановят движение троллейбусов маршрута №1 и маршрута №41.
В День Победы с 9:00 до 13.30 из-за закрытия движения изменентся транспорта по Первомайскому проспекту от площади Победы до улицы Маяковского изменится движение общественного транспорта:
1. Троллейбусы:
маршруты №№1, 8, 9, 10, 16, 17 из Московского района следуют до ТЦ «Барс» (Московское шоссе, дом 5а) и обратно;
маршруты №№5 В и 5н от конечной остановки «улица Строителей» следуют через улицы Островского, Стройкова, Гагарина, Есенина до Театральной площади и обратно;
маршрут №2 от конечной остановки «Октябрьский городок» следует через улицы Островского, Стройкова, Гагарина, Есенина до остановки «Завод САМ» и далее по своему маршруту до Депо №3 и обратно;
маршрут №3 следует от конечной остановки «Городская больница №11» до остановки «ЦПКО» по улицам Новая, Есенина и от конечной остановки «Городская больница №11» до площади Свободы (укороченный);
маршрут №6 следует по маршруту №12.
После открытия движения по площади Победы и открытия движения в сторону Горрощи по улице Дзержинского:
маршруты №№1, 10, 16 следуют по улице Дзержинского до остановки «Памятник Полетаеву»;
маршрут №8 следует через улицу Дзержинского, далее по улицам Гагарина, Есенина, Новой в Дашково-Песочню и обратно;
маршрут №5н от конечной остановки «улица Строителей» следует по своему маршруту до Театральной площади, затем по улицам Есенина, Гагарина, Дзержинского до площади Победы и далее по своему маршруту до конечной остановки «улица Строителей»;
маршрут №5 В следует по кольцу от конечной остановки «улица Строителей» до площади Победы по своему маршруту, далее по улицам Дзержинского, Гагарина, Стройкова, Островского до конечной остановки «улица Строителей».
2. Автобусы:
маршрут №7 до Театральной площади следует без изменений, далее по улице Есенина до площади Мичурина;
маршрут №1 от остановки «Психбольница» следует до Театральной площади;
маршрут №11 приостанавливает движение, маршрут №17 со стороны Канищево приостанавливает движение, со стороны Дашково-Песочни следует до Театральной площади;
маршруты №№4, 13, 15, 18, 21, 24 из Московского района следуют до железнодорожного вокзала «Рязань-2», со стороны Театральной площади движение приостанавливается;
маршрут №20 со стороны Мехзавода следует до улицы Дзержинского (остановка «Музучилище») и далее по Высоковольтной улице по своему маршруту, со стороны Микрорайона №1 — до площади Мичурина;
маршрут №2 до остановки «УРТ» следует без изменений, далее по Высоковольтной улице, Весенней улице (в обратном направлении по Весенней улице, улице Шевченко) улице Чкалова до конечной остановки «Рязань-2»;
маршрут №23 с улицы Ленинского Комсомола следует по улицам Дзержинского, Спортивной, Есенина, Театральной площади, улице Ленина, улице Свободы, далее по своему маршруту;
маршрут №16 следует до остановки «Радиоуниверситет» без изменений, далее по улицам Гагарина, Спортивной, Есенина, Театральной площади, далее по своему маршруту.
3. Маршрутки:
№31, 47, 53, 68, 73, 88, 91 следуют до ТЦ «Барс» по своим маршрутам, далее: вокзал «Рязань-2» — улица Чкалова — Весенняя улица — Высоковольтная улица — улица Дзержинского — Спортивная улица — улица Есенина — Театральная площадь, далее — по своим маршрутам;
№№41, 66, 75 следуют до ТЦ «Барс» по своим маршрутам, далее: вокзал «Рязань-2» — улица Чкалова — Весенняя улица — Высоковольтная улица — улица Дзержинского — Спортивная улица- улица Есенина — Театральная площадь — улица Ленина — улица Свободы — площадь Свободы, далее — по своим маршрутам;
№№50, 70, 71, 80, 82, 95 следуют до ТЦ «Барс» по своим маршрутам, далее: вокзал «Рязань-2» — улица Чкалова — Весенняя улица — Высоковольтная улица — улица Дзержинского, далее — по своим маршрутам;
№87 следуют до ТЦ «Барс» — по своему маршруту, далее (в прямом и обратном направлении): вокзал «Рязань-2» — улица Чкалова — Весенняя улица — Высоковольтная улица — улица Дзержинского — Спортивная улица — улица Есенина — площадь Мичурина (разворот);
движение автобусов маршрутов №34, 48, 43, 90, 98 приостанавливается;
№57 следуют до поворота на Московское шоссе по своему маршруту, далее: вокзал «Рязань-2» — улица Чкалова — Весенняя улица — Высоковольтная улица — улица Дзержинского — Спортивная улица — улица Есенина — Театральная площадь, далее — по своему маршруту;
№49 следуют до площадь Театральной по своему маршруту, далее: улица Есенина — Спортивная улица — улица Дзержинского — Высоковольтная улица, далее — по своему маршруту;
№55 следуют до поворота на улицу Дзержинского по своему маршруту, далее: улица Дзержинского (остановка «Стройкова») — Спортивная улица — улица Есенина — Театральная площадь — улица Ленина — улица Свободы, далее по своему маршруту;
№№65, 99 следуют до улицы Гагарина по своим маршрутам, далее: Спортивная улица — улица Есенина — Театральная площадь — улица Ленина — улица Свободы, далее — по своим маршрутам;
№77 следуют до улицы Чкалова (остановка «Чаеразвесочная фабрика») по своему маршруту, далее (в прямом и обратном направлении): Весенняя улица — Высоковольтная улица — улица Дзержинского — Спортивная улица — улица Есенина — Театральная площадь, далее — по своему маршруту.
Изменения в маршрутах движения транспорта с 9:30 до 22:30 9 мая в связи с закрытием движения транспорта на площади Ленина:
Троллейбусы:
троллейбусы маршрута №1 следуют до остановки «Дом художника» по своему маршруту, далее по улице Маяковского до остановки «площадь Мичурина» и обратно;
троллейбусы маршрута №3 следует от конечной остановки «Городская больница №11» до остановки «Центральный парк культуры и отдыха» по улицам Новой, Горького, Маяковского и от конечной остановки «Городская больница №11» до площади Свободы (укороченный) — 2 троллейбуса;
троллейбусы маршрута №5 (наружный) от конечной остановки «улица Строителей» следуют по улицам Островского, Стройкова, Гагарина, Есенина до Театральной площади, далее по улице Есенина, площадь Мичурина, улице Маяковского, Первомайскому проспекту, далее по своему маршруту;
троллейбусы маршрута №5 (внутренний) от конечной остановки «улица Строителей» следуют по улице Чкалова, Первомайскому проспекту, улице Дзержинского, далее по своему маршруту;
троллейбусы маршрута №6 — движение закрыто;
троллейбусы маршрута №8 от конечной остановки «Комбайновый Завод» следуют до остановки «Дом художника» по своему маршруту, далее по улицам Маяковского, Есенина, Циолковского, Новой, далее по своему маршруту;
троллейбусы маршрута №10 от конечной остановки «улица Крупской» следуют до остановки «Дом художника» по своему маршруту, далее по улицам Маяковского, Есенина до Театральной пл. и обратно.
Автобусы:
автобусы маршрутов №№1, 7, 11, 13, 15, 17, 18, 21, 23 следуют со стороны площади Победы до остановки «Дом художника» по своим маршрутам, далее (в прямом и обратном направлении) по улицам Сенной, Семинарской, далее по своим маршрутам;
Маршрутки:
№№31, 47, 49, 53, 65, 66, 68, 73, 75, 88, 98, 99 следуют со стороны площади Победы до остановки «Дом художника» по своим маршрутам, далее по улицам Сенной, Семинарской, далее по своим маршрутам;
№41 следуют со стороны площади Победы до остановки «Дом художника» по своему маршруту, далее по улицам Сенной, Семинарской, Ленина, Свободы далее по своему маршруту, при движении со стороны Торгового городка следуют по улицам Свободы, Ленина, Семинарской, Сенной, далее по своему маршруту;
№№31, 47, 49, 53, 65, 66, 68, 73, 75, 77, 87, 88, 91, 98, 99 при движении со стороны Театральной площади следуют по Семинарской улице, Сенной улице, далее по своим маршрутам.
Кроме того, в эти дни в Рязани запретят стоянку автомобилей.