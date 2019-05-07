8 и 9 мая в Рязани перекроют движение и запретят стоянку автомобилей

8 и 9 мая из-за проведения Дня Победы в Рязани перекроют движение и запретят стоянку, сообщил сайт администрации.

Так, стоянку автомобилей запретят 8 мая с 8:00 до 11:00 на Скорбященском проезде, с 15:00 до 16:00 на улице Белякова по маршруту движения колонны от АРЗ-360 (Забайкальская улица) — улица Белякова (от дома №26 до дома №7) — бюст Белякова (улица Белякова) и территория, прилегающая к КПП «Войсковая часть 41521».

С 22:00 8 мая до 12:00 9 мая личный транспорт запретили парковать на Первомайском проспекте от пересечения с Вокзальной улицы до улицы Маяковского, на Малом шоссе от Безбожной улицы до Первомайского проспекта, улица Чкалова от площади Димитрова до пересечения с Первомайским проспектом, на проезде Завражнова от Первомайского проспекта до улицы МОГЭС.

С 22:00 8 мая до 22:30 9 мая парковаться запрещено на площади Ленина, в том числе на стоянке на пересечении улиц Горького и Краснорядской, на улице Горького от пересечения с Право-Лыбедской улицей до пересечения с Соборной, на Краснорядской улице от пересечения с улицей Горького до пересечения с улицей Маяковского, улице Кольцова от Сенной до Соборной, а также на Соборной улице от улицы Ленина до пересечения с площадью Ленина, на Соборной площади до дома №21, на улице Петрова от дома №3 до пересечения с Соборной площадью, на проезде за памятником Ленину.

Движение транспорта временно перекроют 8 мая с 15:00 на время движения колонны по маршруту: АРЗ-360 — улица Белякова (от дома №26 до дома №7) — бюст Белякова (улица Белякова).

9 мая движение перекроют:

с 1:00 до 12:00 на Первомайском проспекте от улицы Вокзальной до улицыДзержинского, по проезду Завражнова от Первомайского проспекта до улицы МОГЭС, по Малому шоссе от Безбожной ул. до Первомайского проспекта;

с 9:00 до 18:00 по Соборной площади от дома №21и по улице Петрова от дома №3 до пересечения с Соборной площадью;

с 9:00 до 13:30 по Первомайскому проспекту от улицы Дзержинского до улицы Маяковского, улице Чкалова от площади Димитрова до пересечения с Первомайским проспектом;

с 9:30 до 22:30 по площади Ленина, улице Горького от пересечения с Право-Лыбедской улицей до пересечения с Соборной, улице Краснорядской от пересечения с улицей Горького до пересечения с улицей Маяковского, улице Кольцова от Сенной улицы до Соборной, Соборной улице от площади Ленина до дома №15 по Соборной площади;

с 18.00 при шествии колонны курсантов, участников парада в Москве, от станций «Рязань-1» и «Рязань-2» до площади имени генерала армии Маргелова дом 1.