8 и 9 мая в Рязани перекроют движение и запретят стоянку автомобилей

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8 и 9 мая из-за проведения Дня Победы в Рязани перекроют движение и запретят стоянку, сообщил
Так, стоянку автомобилей запретят 8 мая с 8:00 до 11:00 на Скорбященском проезде, с 15:00 до 16:00 на улице Белякова по маршруту движения колонны от АРЗ-360 (Забайкальская улица) — улица Белякова (от дома №26 до дома №7) — бюст Белякова (улица Белякова) и территория, прилегающая к КПП «Войсковая часть 41521».
С 22:00 8 мая до 12:00 9 мая личный транспорт запретили парковать на Первомайском проспекте от пересечения с Вокзальной улицы до улицы Маяковского, на Малом шоссе от Безбожной улицы до Первомайского проспекта, улица Чкалова от площади Димитрова до пересечения с Первомайским проспектом, на проезде Завражнова от Первомайского проспекта до улицы МОГЭС.
С 22:00 8 мая до 22:30 9 мая парковаться запрещено на площади Ленина, в том числе на стоянке на пересечении улиц Горького и Краснорядской, на улице Горького от пересечения с Право-Лыбедской улицей до пересечения с Соборной, на Краснорядской улице от пересечения с улицей Горького до пересечения с улицей Маяковского, улице Кольцова от Сенной до Соборной, а также на Соборной улице от улицы Ленина до пересечения с площадью Ленина, на Соборной площади до дома №21, на улице Петрова от дома №3 до пересечения с Соборной площадью, на проезде за памятником Ленину.
Движение транспорта временно перекроют 8 мая с 15:00 на время движения колонны по маршруту: АРЗ-360 — улица Белякова (от дома №26 до дома №7) — бюст Белякова (улица Белякова).
9 мая движение перекроют:
Также в эти дни изменится расписание движение
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.