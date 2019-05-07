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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
После проверки нового детсада в Кальном завели два уголовных дела. Ответственных за его строительство подозревают в халатности (статье 293 УК) и мошенничестве в крупном размере (часть 4 статьи 159 УК). Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.
Сотрудники надзорного органа и Контрольно-счетной палаты установили, что 30 апреля 2018 года начальник Управления капитального строительства администрации заключил с гендиректором ООО ПМК «Центр» муниципальный контракт, согласно которому трехэтажный детсад на 224 места должны сдать 20 ноября. Его оценили более чем в 184 миллиона рублей. Согласно актам о приемке, контракт выполнен полностью. Проверка же выявила несделанные работы.
«Результаты проверки прокурор района направил в органы предварительного расследования, которыми в настоящее время решается вопрос об уголовном преследовании виновных лиц», — уточнили в прокуратуре.
Напомним, детский сад
Новый детсад
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