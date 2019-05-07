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20:30, 7 мая 2019 1 689
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После проверки нового детсада в Кальном завели два уголовных дела

После проверки нового детсада в Кальном завели два уголовных дела

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

После проверки нового детсада в Кальном завели два уголовных дела. Ответственных за его строительство подозревают в халатности (статье 293 УК) и мошенничестве в крупном размере (часть 4 статьи 159 УК). Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Сотрудники надзорного органа и Контрольно-счетной палаты установили, что 30 апреля 2018 года начальник Управления капитального строительства администрации заключил с гендиректором ООО ПМК «Центр» муниципальный контракт, согласно которому трехэтажный детсад на 224 места должны сдать 20 ноября. Его оценили более чем в 184 миллиона рублей. Согласно актам о приемке, контракт выполнен полностью. Проверка же выявила несделанные работы.

«Результаты проверки прокурор района направил в органы предварительного расследования, которыми в настоящее время решается вопрос об уголовном преследовании виновных лиц», — уточнили в прокуратуре.

Напомним, детский сад не успели построить в срок. Его возвели по проекту детсада №26 в Кальном. В трехэтажном здании на 224 человека должны быть лифт, прачечная, подъемник для еды, спортзалы, кабинеты логопеда и психолога и собственная котельная.

Новый детсад обещали открыть летом.


© RZN.info

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