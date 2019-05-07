Иномарка выехала на тротуар в центре Липецка и сбила женщину

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Во вторник, 7 мая, в Липецке на перекрестке улиц Горького и Первомайской автомобиль «Datsun» врезался в остановочно-торговый павильон. Об этом написал интернет-портал
При этом, автомобиль сбил 31-летнюю прохожую.
«Машина наскочила колесом на бордюр», — рассказала находившаяся за рулем иномарки женщина.
Женщина не смогла удержать машину на дороге и она врезалась в остановку. Под колеса иномарки попала находившаяся у комплекса 31-летняя липчанка.
Пострадавшую осмотрели и госпитализировали.
Фото Gorod48
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При оформлении продажи автомобиля важно подумать и о возможном налоге.