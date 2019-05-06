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Фото: Ru.wikipedia.org
В Рязани выступит оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Об этом сообщается на
Выступление пройдет в областной филармонии в пятницу, 10 мая, в 20:00.
В программе анонсировали симфонию № 2, симфоническую фантазию «Утес» и концерт для фортепиано с оркестром № 4 Сергея Рахманинова, солировать в котором будет Денис Мацуев. За пультом оркестра — Валерий Гергиев.
Фестиваль также пройдет в Москве, Твери, Казани, Перми, Екатеринбурге, Омске, Кемерове, Томске, Новосибирске, Туле и других городах.
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