В аварии с грузовиком и двумя легковушками под Путятином пострадали два ребенка

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Утром в воскресенье, 5 мая, на трассе М-5 в Путятинском районе произошло массовое ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
По предварительной версии, 39-летняя жительница Саратова на девяносто девятой врезалась в Datsun под управлением 38-летнего рязанца.
После удара обе машины столкнулись с грузовиком.
В ДТП пострадали 10-летняя и 13-летняя девочки из Datsun.
Первую госпитализировали, а второй оказали помощь на месте. Также пострадала водитель девяносто девятой.
Полиция проводит проверку.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВо Владимирской области из окна выпал пятилетний ребенок
|
cледующая новость →Опубликован полный список погибших пассажиров загоревшегося в Шереметьево самолета
Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.