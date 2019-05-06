Парад и кино под открытым небом. Программа мероприятий на День Победы в Рязани

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Администрация Рязани опубликовала программу мероприятий, приуроченных к празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Подробный план размещен на
Первые мероприятия уже завершились 6 мая. Празднование Дня Победы завершится 15 мая.
В 2019 году в Рязани на майские праздники пройдут больше двухсот мероприятий. Площадкой для них станут разные районы города.
Полную программу мероприятий можно скачать по
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