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17:18, 6 мая 2019 1 491
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Парад и кино под открытым небом. Программа мероприятий на День Победы в Рязани

Парад и кино под открытым небом. Программа мероприятий на День Победы в Рязани

Администрация Рязани опубликовала программу мероприятий, приуроченных к празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Подробный план размещен на сайте мэрии.

Первые мероприятия уже завершились 6 мая. Празднование Дня Победы завершится 15 мая.

В 2019 году в Рязани на майские праздники пройдут больше двухсот мероприятий. Площадкой для них станут разные районы города.

Полную программу мероприятий можно скачать по ссылке.


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