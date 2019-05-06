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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
Реставрацию торговых рядов в Касимове возобновят в мае 2019 года. Тендер на определение подрядчика разместили на сайте госзакупок.
В этот раз на продолжение реставрации корпуса №1 из федерального бюджета выделили 30 605 525 рублей. Заказчик — Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации минкультуры России. Согласно контракту, ремонтно-реставрационные работы планируется завершить до 15 декабря 2019 года.
Отметим, касимовские торговые ряды включены в реестр объектов культурного наследия федерального значения.
Напомним, ремонтно-реставрационные работы на корпусе №1 начались весной прошлого года. Объект включили в федеральную целевую программу «Культура России», на ремонт выделили 52 миллиона рублей. Подрядчиком выбрали ООО «Архитектподряд».
Планировалось, что подрядчик завершит их к ноябрю 2018 года. Однако в ноябре «Архитектподряд» приступил к ремонту крыши, снял кровлю и бросил объект. Ранее в министерстве культуры сообщили, что реставрация объекта
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