Арендатор «Гостиного двора» в Рязани отказался покинуть здание после расторжения договора

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Арендатор «Гостиного двора» в Рязани отказался покинуть здание после того, как с ним расторгли договор. Об этом сообщили в
Там отметили, что здание, расположенное по адресу: улица Ленина, 31, является объектом культурного наследия «Гостиный двор». Его сдали в аренду по итогам конкурса.
Однако после проверки госинспекции по охране объектов культурного наследия, которая выявила нарушения, договор аренды расторгли.
Минимущества Рязанской области подало иск в Арбитражный суд с заявлением о возврате здания арендатором.
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.