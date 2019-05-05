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13:13, 5 мая 2019 2 453
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В полиции рассказали подробности аварии, в которой погибла 16-летняя школьница

В полиции рассказали подробности аварии, в которой погибла 16-летняя школьница

В ГИБДД рассказали подробности аварии, в которой погибла 16-летняя школьница.

3 мая, примерно в 18:40, на автодороге «Милославское-Муравеня» в Милославском районе, 16-летняя девушка, управляя скутером «Nexus», по предварительной информации, не выбрала безопасную скорость движения и не справилась с управлением. В результате, скутер опрокинулся и съехал на правую обочину дороги.

В результате происшествия девушка-водитель от полученных травм скончалась. Ехавшая с ней 13-летняя пассажирка травм не получила. Как установили сотрудники ГИБДД, права управления транспортным средством девушка не имела, а сам скутер не был зарегистрирован.

Обе участницы ДТП ехали без мотошлемов.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия и, в частности, то, каким образом несовершеннолетняя получила доступ к управлению скутером, уточняются.

ГИБДД призывает водителей соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, в частности, при управлении мототранспортом.


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