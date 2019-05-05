В Рязанской области 16-летняя школьница разбилась на скутере

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В поселке Южный Скопинского района Рязанской области произошло ДТП, которое унесло жизнь 16-летней школьницы Ники. Сообщение об этом появилось в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Плохие новости».
По информации источника, девушка не справилась с управлением скутера.
«Девушка решила прокатиться на отцовском скутере. Взяла с собой родственницу. Разогнавшись и потеряв управление, транспортное средство вылетело в овраг. В самый последний момент пассажирка скутера смогла спрыгнуть и не пострадать», — рассказал очевидец инцидента.
Как рассказала в беседе с журналистом RZN.info подруга погибшей, трагедия произошла в пятницу, 3 мая.
«До сих пор сложно поверить… Сегодня была на похоронах моей лучшей подруги. Про трагедию пока мало что знаю. Одни говорят, что к бабушке ехала, другие говорят, что отец дал прокатится. Сложно разобраться», — рассказала собеседница издания.
Прав на управление транспортным средством девушка не имела.
После публикации в ГИБДД
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При оформлении продажи автомобиля важно подумать и о возможном налоге.