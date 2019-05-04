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22:31, 4 мая 2019 1 969
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Водитель «Киа», устроивший аварию с тремя погибшими в Шиловском районе, пытался скрыться

Водитель «Киа», устроивший аварию с тремя погибшими в Шиловском районе, пытался скрыться

Водитель, устроивший аварию с тремя погибшими в Шиловском районе, пытался скрыться с места происшествия. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

ДТП произошло в субботу, 4 мая, примерно в 17:20, на 262-м километре трассы М5 «Урал» в Шиловском районе.

По предварительным данным, 47-летний житель Санкт-Петербурга, управляя автомобилем Kia Rio, не справился с управлением и столкнулся с Toyota Corolla. После удара последнняя по инерции продолжила движение и столкнулась с автомобилем Renault Sandero под управлением 37-летнего жителя Рыбновского района.

В результате происшествия находившиеся в салоне Toyota мужчина, женщина и, по предварительной информации, несовершеннолетний от полученных травм скончались на месте ДТП. Личности погибших устанавливаются.

В Renault пострадали 34-летняя пассажирка и двое детей трех и 11 лет, которых доставили в больницу.

Водитель Kia, за которым гнались семь экипажей ДПС, задержали. Он и его пассажир не пострадали.

На месте ДТП продолжают работать сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Следователи возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Ранее с места происшествия появилось видео.


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