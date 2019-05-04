В Шиловском районе столкнулись две легковушки, есть пострадавшие

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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
В субботу, 4 мая, в 17:25, на 262 километре трассы М-5 «Урал"в Шиловском районе столкнулись две легковушки, сообщили в
В аварии есть пострадавшие.
На ликвидацию последствий ДТП выезжали два расчета и пять человек личного состава.
Информация уточняется.
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.