Рязанка завоевала «золото» на чемпионате Европы по бодибилдингу

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Рязанка Татьяна Еремина завоевала «золото» на чемпионате Европы по бодибилдингу, который проходил в Испании. Об этом сообщила Федерация Бодибилдинга Рязани.
Спортсменка заняла первое место в категории «Мастера» среди женщин 35-39 лет. Также она завоевала серебро в категории «велнес» среди участниц свыше 163 сантиметров.
«Эти победы стали закономерным итогом шестимесячных тренировок и подготовки к соревнованиям под руководством президента Рязанской областной Федерации, чемпионки мира Ольги Богруновой», — говорится в сообщении.
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.