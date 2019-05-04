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Под Рязанью на трассе М-5 возле Шилово семь экипажей ДПС устроили погоню за Kia Rio. Об этом очевидец рассказал в
«Под конец она потеряла одно колесом и продолжала движение на трех. Финал закономерен. Водитель побежал в посадку. Не знаю, догнали или нет», — написали в посте.
Судя по снимкам, во время погони водитель не справился с управлением и съехал в кювет.
Официальных комментариев пока нет. Обстоятельства выясняются.
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