В Рязани появятся электробусы

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Фото: Ru.wikipedia.org
В Рязани появятся электрические автобусы. Об этом в пятницу, 31 мая, сообщил губернатор Николай Любимов.
По его словам первые электробусы в областной центр придут из Москвы, позже их планируют приобретать в лизинг. Политик отметил, что это позволит улучшить экологическую ситуацию в регионе.
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Выпуск нового бензина стал возможен благодаря поэтапной модернизации и реконструкции оборудования.