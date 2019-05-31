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10:00, 31 мая 2019 366
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В аварии на Старообрядческом проезде пострадали четверо

В аварии на Старообрядческом проезде пострадали четверо

Фото: УМВД по Рязанской области

В аварии, которая произошла вечером 30 мая на Старообрядческом проезде, пострадали четверо. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, 57-летний рязанец на Mitsubishi Outlander поворачивал во двор, но не убедился в безопасности маневра и врезался в Lada Largus под управлением 41-летнего мужчины, ехавшего по «встречке».

В результате ДТП травмы получили оба водителя, а также 57-летняя пассажирка Mitsubishi и 44-летний пассажир Lada, они обращались в больницу.


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