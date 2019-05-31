В аварии на Старообрядческом проезде пострадали четверо

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: УМВД по Рязанской области
В аварии, которая произошла вечером 30 мая на Старообрядческом проезде, пострадали четверо. Об этом сообщила
По предварительной информации, 57-летний рязанец на Mitsubishi Outlander поворачивал во двор, но не убедился в безопасности маневра и
В результате ДТП травмы получили оба водителя, а также 57-летняя пассажирка Mitsubishi и 44-летний пассажир Lada, они обращались в больницу.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Липецке за сутки раскрыли две кражи автомобилей
|
cледующая новость →На трассе под Липецком загорелась фура
Принятая в конце прошлого года схема теплоснабжения областного центра показывает, что городские власти начинают пересматривать подходы к развитию этого важнейшего сегмента ЖКХ.