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19:03, 30 мая 2019 224
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В Шлаковом столкнулись «Лада» и «Митсубиши», есть пострадавшие

В Шлаковом столкнулись «Лада» и «Митсубиши», есть пострадавшие

Вечером в четверг, 30 мая, в поселке Шлаковый столкнулись Mitsubishi Outlander и Lada Granta. В аварии пострадали люди, их число уточняется.

ДТП произошло на Старообрядческом проезде. Подробности пока неизвестны.


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