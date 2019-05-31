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16:40, 31 мая 2019 96

«Рязаньавтодор» начал ямочный ремонт в Старожиловском районе

«Рязаньавтодор» начал ямочный ремонт в Старожиловском районе

АО «Рязаньавтодор» приводит в нормативное состояние участок площадью шесть тысяч кв м на дороге «Соболево — Столпцы — Шелковая — Перевлес» Старожиловского района.

Первоначально с помощью современного оборудования — дорожной фрезы Wirtgen W2000 — дорожники снимают верхний слой старого покрытия. Далее планируется укладка асфальта. Материалом, полученным в результате фрезерования, укрепят обочины.

Отмечается, что по дороге «Соболево — Столпцы — Шелковая — Перевлес» проходит школьный маршрут.

По информации, представленной АО «Рязаньавтодор», все работы производятся в нормативные сроки. Телефон круглосуточной диспетчерской службы: 44-32-75.


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