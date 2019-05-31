«Рязаньавтодор» начал ямочный ремонт в Старожиловском районе

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АО «Рязаньавтодор» приводит в нормативное состояние участок площадью шесть тысяч кв м на дороге «Соболево — Столпцы — Шелковая — Перевлес» Старожиловского района.
Первоначально с помощью современного оборудования — дорожной фрезы Wirtgen W2000 — дорожники снимают верхний слой старого покрытия. Далее планируется укладка асфальта. Материалом, полученным в результате фрезерования, укрепят обочины.
Отмечается, что по дороге «Соболево — Столпцы — Шелковая — Перевлес» проходит школьный маршрут.
По информации, представленной АО «Рязаньавтодор», все работы производятся в нормативные сроки. Телефон круглосуточной диспетчерской службы: 44-32-75.
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Принятая в конце прошлого года схема теплоснабжения областного центра показывает, что городские власти начинают пересматривать подходы к развитию этого важнейшего сегмента ЖКХ.